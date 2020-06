4









Sono oltre 350 mila gli abbonati agli stadi della Serie A che attendono di conoscere se verranno rimborsati oppure no. Come scrive Il Corriere dello Sport le condizioni generali di vendita dei vari club italiani non seguono una linea comune. "Il 50% della massima serie non prevede il rimborso dell'abbonamento e/o il tagliando d'ingresso per cause di forza maggiore. Nello specifico Atalanta, Brescia, Genoa, Inter, Juve, Lecce, Roma, Samp e Udinese non prevedono forme di ristorno per i supporter, fatta eccezione per il voucher utilizzabile per l'acquisto di nuovi biglietti, capi di merchandising o per vivere esperienze digitali".



JUVE-INTER - La Juventus aveva rimborsato gli acquirenti dei tagliandi di Juve-Inter giocata lo scorso 8 marzo a porte chiuse con l'esclusione di ​abbonamenti, pacchetti riguardanti più match o servizi e gli acquisti di singoli biglietti di altre partite rinviate (come Milan e Lione). "​In relazione a tali situazioni, restano ferme le previsioni contrattuali vigenti anche in attesa delle determinazioni ufficiali in merito alle competizioni attualmente sospese", dichiarò il club bianconero lo scorso 24 marzo.



CAUSE - La strada di fronte ai club però è tortuosa. Sempre Il Corriere dello Sport intervista Emilio Coppola, legale conosciuto per le sue battaglie in sostegno dei tifosi. "Abbiamo appreso che le società stanno preparando dei voucher per i propri abbonati dichiara l'avvocato, secondo le leggi a tutela dei consumatori devono garantire la doppia possibilità. E' intollerabile il modo liquidatorio con cui alcune società affrontano il tema. Dicendo 'noi non restituiamo nulla'. Lo è da un punto di vista giuridico e social. La Juve sta rimborsando i biglietti venduti per la gara contro l'Inter. L'abbonato ha già pagato per i match che si giocheranno senza pubblico quindi deve essere rimborsato. In tifoso - conclude - può intraprendere un'azione singola o nei limiti in cui è ammesso, condurre un'azione di classe. Le autorità dovrebbero intervenire nei confronti di chi sostiene che non può restituire i soldi perché questi servono a sostenere le spese del club interpretandoli come un sostegno a fondo perduto. Delle due, luna. O da tifoso mi sto comprando dei biglietti per assistere a uno spettacolo, oppure sto finanziando la mia squadra. In quest'ultimo caso firmerei delle obbligazioni, l'abbonamento è un'altra cosa".