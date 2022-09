Niente da fare, Angelnon sfiderà il suo passato, almeno per ora. Il Fideo, infatti, non è a disposizione di Massimilianoper la trasferta contro il, nonostante questa mattina sia sceso regolarmente in campo alla Continassa con la squadra per la rifinitura. I suoi problemi fisici non gli hanno consentito di partire con la, che quindi dovrà fare a meno di lui e della sua classe nel big match didi domani. Le sue condizioni saranno valutate con tutta probabilità nei prossimi giorni.