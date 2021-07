La Juventus, come noto, è alla ricerca del portiere a cui affidare il ruolo di secondo di Szczesny. Il progetto bianconero prevede di tenersi Mattia Perin, tornato dal prestito dal Genoa e profilo ideale per ricoprire l'incarico di riserva di lusso tra i pali. Tuttavia il giocatore preferirebbe una squadra dove giocherebbe titolare. Secondo Tuttosport c'è solo una certezza: Perin non tornerà in prestito al Genoa.