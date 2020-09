1









Su Andrea Pinamonti c'era anche la Juventus, ma il suo futuro, almeno nell'immediato, non sarà bianconero. Come riportato dall'edizione genovese de La Repubblica sul 21enne attaccante trentino varrà il diritto di prelazione dell'Inter. Il club nerazzurro infatti, dove Pinamonti è cresciuto, l'ha ceduto l'anno scorso al Genoa per 18 milioni di euro, con un gentlemen agreement per cui l'Inter avrebbe potuto riacquistarlo per 20 milioni. E pare che la società milanese sia intenzionata a mettere in pratica tale accordo, riportando Pinamonti alla casa madre.