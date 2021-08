Filippoè uno dei talenti della Juventus Under 23 che più si stanno mettendo in evidenza in questo precampionato della prima squadra bianconera: centrocampista completo, con tanto di tiro da fuori area. Si era parlato per il suo futuro di un ritorno di fiamma del Perugia, in realtà il giocatore vorrebbe scegliere una soluzione di più alto profilo. E magari giocarsi le sue chance in un club di Serie A.