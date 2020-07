Calma, niente paura. Servirebbe un'impresa a questa Juve per perdere lo scudetto. Di rimonte clamorose nel calcio se ne sono viste tante, ma con un vantaggio di 7 punti sulla seconda Maurizio Sarri può gestire la situazione con tranquillità. La sconfitta di San Siro contro il Milan ha ritirato fuori alcuni problemi nascosti da vittorie e prestazioni convincenti da quando è ricominciato il campionato. Il passo falso con i rossoneri non ha compromesso nulla, al momento. Il ko della Juve ha coinciso con quello della Lazio contro il Lecce e la differenza punti è rimasta invariata.



SENZA CALCOLI - Chiaro però che non vanno sottovalutate le inseguitrici. Lazio, Inter e... Atalanta. Sì, occhio anche alla squadra di Gasperini che sta vivendo un periodo magico (e che sabato affronterà proprio Ronaldo e compagni). Tutto dipende dalla Juve però, come ha detto anche l'allenatore dell'Atalanta nel post partita di ieri. Mancano sette giornate alla fine del campionato, non serve fare calcoli: "basterebbe" che la Juventus le vincesse tutte per festeggiare lo scudetto; magari anche con qualche giornata d'anticipo.



CALENDARIO - Facile così, ma neanche impossibile. Perché se Sarri ritrova subito la bussola dopo la brutta serata di San Siro non sarebbe una cavalcata impensabile. Dalla prossima giornata, i bianconeri affronteranno in ordine: Atalanta, Sassuolo, Lazio, Udinese, Sampdoria, Cagliari, Roma. La gara di sabato sera e quella con i bianconcelesti sono sicuramente le due sfide da cerchiare in rosso sul calendario. Due partite che possono spingere ancora di più lo scudetto verso Torino. La direzione è quella, e l'ultima giornata non ha fatto cambiare la rotta al campionato. Sette punti sulla seconda, sette giornate dalla fine del campionato. Niente paura Juve, per perdere questo scudetto servirebbe un'impresa.