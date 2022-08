Niente operazione per Paul. A seguito del consulto odierno a Lione con il professor, il centrocampista dellaha deciso di evitare l'intervento chirurgico per risolvere il problema accusato al menisco durante la tournée americana optando per seguire un percorso di lavoro conservativo della durata di: tre includono palestra, terapia e piscina, mentre le due restanti lavoro differenziato in campo.Scongiurato dunque il rischio di vederlo ai box per diversi mesi, con l'auspicio, ovviamente, che le cure scelte possano avere l'effetto sperato. Il francese potrebbe tornare a disposizione prima della sosta per le Nazionali e mettere nel mirino la, con grande sollievo di tutto il mondo bianconero.