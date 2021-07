"Mister Italiano ha portato idee nuove, propone un calcio moderno con difesa alta e tanto possesso palla. Noi ci mettiamo a disposizione per capire cosa vuole da noi e capire i movimenti sia in fase offensiva che in fase difensiva"Queste le parole di Nikola Milenkovic che trapelano dal ritiro della Fiorentina a Moena. Il difensore serbo era uno dei nomi papabili come difensore di riserva in caso di partenza di Merih Demiral, ma ultimamente sta prendendo quota una nuova ipotesi: quella di tenere in rosa Daniele Rugani.