Marcos Antonio era stato accostato più volte alla Juventus, in uscita dallo Shakhtar Donetsk. Tuttavia stando a quanto riporta sport.ua. il centrocampista avrebbe scelto il Flamengo. Dovrebbe trasferirsi in prestito fino al 31 dicembre, con un diritto di riscatto fissato a 5 milioni per il 50% del cartellino del giocatore.