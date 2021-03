3









Buone notizie dalla Continassa. Attraverso una nota ufficiale, la Juventus comunica che Matthijs De Ligt, rientrato negli spogliatoi prima dell’inizio della sfida contro lo Spezia per un problema fisico, non ha riportato nessuna lesione muscolare: “Gli esami cui è stato sottoposto oggi Matthijs De Ligt presso il J|Medical hanno escluso lesioni muscolari e le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”. Un grande sospiro di sollievo per Pirlo, che deve fare i conti con le numerose assenze che stanno decimando la rosa, soprattutto in difesa, dove sono ai box da tempo sia Chiellini che Bonucci.