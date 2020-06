1









Ieri è andato in scena un incontro tra il Verona e la Lazio per discutere del futuro di Marash Kumbulla, difensore classe '00. Il giocatore, finito anche nel mirino di Juventus e Inter, ha dimostrato di valere la Serie A anche nella sua annata da debuttante. Per questo, si è attirato gli interessi delle grandi del campionato. I biancocelesti hanno provato ad anticipare la concorrenza e, secondo quanto riporta Calciomercato.com, Kumbulla ha espresso la sua preferenza verso la squadra della capitale. La base, per il Verona, dovrebbe essere di 20 milioni più 2 di bonus.