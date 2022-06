L'obiettivo primario è Kalidou Koulibaly, ma la Juve resta vigile anche sulle alternative. Secondo quanto riportato da Tuttosport, per la difesa bianconera è sempre viva la pista Gabriel, 24enne dell'Arsenal di cui Federico Cherubini ha monitorato la situazione nella sua recente missione a Londra: 40 milioni di euro la cifra richiesta dai Gunners, ai quali la Signora conta di poter cedere Arthur, già sondato a gennaio. Tra le opzioni in lista anche il croato Josko Gvardiol, 20enne del Lipsia, così come i viola Nikola Milenkovic e Igor.