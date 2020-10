Il Paris Saint-Germain non ha tentennato, ha fiutato l’affare e non ha esitato nel chiuderlo. E adesso c’è anche l’ufficialità: Moise Kean è un nuovo giocatore del PSG, dopo diversi ammiccamenti con la Juventus grazie alla regia di Mino Raiola. L’ex bianconero si trasferisce dall’Everton in prestito secco fino al termine della stagione, senza nessuna opzione di acquisto. Ecco il comunicato del club: "Sono particolarmente fiero e felice di diventare un giocatore del Paris Saint-Germain. E' uno dei migliori club al mondo, come ha dimostrato con la partecipazione all'ultima finale di Champions League. Sono lieto di unirmi a un club così ambizioso e la cui reputazione è molto importante nel mio paese. Non vedo l'ora di crescere accanto ad alcuni dei migliori giocatori al mondo".​