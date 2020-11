Un tempo infiammava i cuori dei tifosi della Juventus con il suo spirito da guerriero, adesso Mario Mandzukic è svincolato, in cerca di un nuovo club. In estate è stato vociferato più e più volte un suo possibile ritorno in Serie A (Fiorentina e Roma su tutte), poi non concretizzatosi. Come riporta Cadena Cope, il futuro del centravanti croato potrebbe essere in Spagna. A provarci, infatti, ci sarebbe il Celta Vigo, disposto a tesserare uno svincolato di lusso come Mandzukic.