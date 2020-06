Alla Continassa, tutti scalpitano. Soprattutto i più giovani. Vuoi per la gioia e la grinta che dà un allenamento coi grandi calciatori, vuoi perché davanti c'è davvero un'occasione di far bene. Di far la differenza. In tanti sognano il debutto, o anche di tornare a calpestare il campo con la maglia della prima squadra: tra i nove chiamati da Sarri dall'Under 21, adesso vige un'altra speranza. Quella di prendere il posto di Higuain, almeno numericamente. Il Corriere di Torino fa i nomi dei calciatori papabili: parte da Muratore e arriva a Coccolo, passando infine per Wesley. Più probabile che si tratti di un attaccante: Vrioni e Olivieri pronti, in seconda battuta c'è Chibozo.