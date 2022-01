1







di Benedetta Panzeri

Nel primo tempo si è distinto tra i migliori della Juve, provando ad accendere la luce anche più di Chiesa e dando la sensazione di poter cambiare la partita in qualsiasi momento. Nella ripresa non ha fatto altrettanto, ma quantomeno ha avuto il merito di non mollare mai, di provarci fino alla fine. Che per lui ha coinciso con il minuto 65, quando ha lasciato il posto a Dybala. Avrebbe potuto restare in campo di più? Forse. È stata comunque una serata positiva per Bernardeschi, che ha iniziato il 2022 come ha finito il 2021, con la voglia e gli spunti per provare a far male agli avversari.



Niente per cui esaltarsi troppo, per carità, anche perchè contro il Napoli il guizzo decisivo non è arrivato. Ma in una Juve come questa, ancora troppo povera di idee e di coraggio, tanto vale cercare le note positive, qualche segnale di vitalità e di entusiasmo a cui appigliarsi per affrontare ciò che verrà. Assurdo che la squadra di Allegri dipenda da Bernardeschi? Forse sì, se pensiamo che fino a poche settimane fa il carrarese era additato come uno dei peggiori "mali" della Juve. Ma tant'è, la situazione è questa e difficilmente cambierà in meglio (anche se il ritorno in grande stile di Chiesa fa ben sperare). Quindi sì, a questo punto va bene anche appoggiarsi al Federico con il numero 20 sulla schiena. Sperando che continui a fare il suo, e se possibile anche qualcosa di più.