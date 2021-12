Niente mete esotiche per Federico, in queste vacanze di Natale. L'esterno offensivo della, reduce da settimane in cui è tornato a mostrare un ottimo stato di forma, ha infatti deciso di tornare nella "sua", come testimoniano gli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram dopo una visita all'alba alle caratteristiche cave di marmo che rendono ben riconoscibile la città toscana."Sono tornato in un luogo che conosco da quando ero un bambino. Un luogo che mi ha insegnato il valore del lavoro, del sacrificio e della fatica! Oggi più che mai orgoglioso delle mie radici!", scrive il numero 20 bianconero nella didascalia a corredo delle immagini.Nessuna "fuga" oltre confine, insomma, ma un ritorno "a casa" per Bernardeschi, a differenza dei tanti compagni di squadra che hanno approfittato della sosta per concedersi una vacanza lontano dall'Italia insieme alle rispettive famiglie.