Anche se da ormai tempo la Juve si era defilata, Davide Frattesi era uno dei giocatori sulla lista bianconera fino a poche settimane fa. Il giocatore del Sassuolo si trasferirà all'Inter. Come riporta Sky Sport, è stato trovato l'accordo tra le due società per un prestito con obbligo di riscatto. In totale 25 milioni più il giovane Mulattieri (valutato 7/8 milioni).