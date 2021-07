Nessuna spesa pazza per la Juventus: l'aumento di capitale di 300 milioni di euro non cambia la strategia del club bianconero sul mercato. Gli investimenti importanti non saranno molti: la dirigenza farà di tutto per provare a prendere Locatelli arrivando anche ai 40 milioni chiesti dal Sassuolo, ma per il resto non ci saranno grandi spese. Soprattutto in caso di permanenza di Cristiano Ronaldo.