11









La Juve dice no ai favori. Specialmente a quelli dei grandi ex. Come scrive Il Corriere dello Sport sia i bianconeri che il Milan, avversario della semifinale di ritorno di Coppa Italia, si stanno opponendo alla richiesta dell'Inter di anticipare di 24 ore la propria semifinale contro il Napoli. I nerazzurri infatti dovrebbero giocare tre partite (in caso di qualificazione alla finale) in appena otto giorni. Juve e Milan però si appellano al regolamento che prevede che ci sia alternanza nell’ordine delle gare. Se all’andata la prima sfida è stata proprio quella tra Conte e Gattuso, al ritorno di deve partire dal match tra Sarri e Pioli.



NO AI FAVORI - "Per cambiare - si legge -, occorre il sì di tutte le squadre coinvolte. Fino allo scorso week-end sembrava che ci fosse tale disponibilità, invece Juventus e Milan, almeno per il momento, insistono per scendere in campo per prime. Certo è sicuramente un vantaggio avere un giorno di riposo in più in vista della finale, soprattutto dopo una pausa agonistica di 3 mesi, ma in questo caso contano anche, se non soprattutto, le rivalità tra club e quelle personali. Già perché per la Juve vorrebbe dire fare un favore agli ex Marotta e Conte…“.