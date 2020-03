Cambia il piano di lavoro di Cristiano Ronaldo. Senza l'Europeo il campione portoghese modificherà il suo programma di allenamenti che, con Euro 2020, avrebbe dovuto prevedere il picco della forma tra marzo e la fine di giugno, in modo da essere al top sia per la parte finale della Champions League che per l'Europeo. Senza la rassegna continentale, però, Ronaldo potrà concentrarsi solo sulla Juventus e la conquista della Champions, quest'anno decisiva anche per l'assegnazione del Pallone d'Oro.



PIANIFICAZIONE - "CR7 - scrive Tuttosport - pianificherà con la solita maniacale attenzione i suoi allenamenti per dare il massimo in questo arco di tempo limitato, che culminerà con la finale di Champions League. Da raggiungere e poi da vincere con la maglia della Juventus".