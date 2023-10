Il commento di Giannisu calciomercato.com:"Primo, resta non prenderle. Per cui per la Juventus non c’è timore a stare con 10 giocatori sotto la linea del pallone. Cose già viste e di cui non c’è nulla di cui vergognarsi. Basta saperlo e non dire che la musica è cambiata. Il gioco della Juventus è questo da 3 stagioni, alla mancanza di un po’ di talento che quest’anno non c’è più, pensiamo a Di Maria, non sopperiscono di idee di Magnanelli, ma il maggiore vigore fisico che di volta in volta mettono in campo Fagioli o Miretti, Locatelli che resta modesto come regista (ma del resto il Milan si è affidato a Krunic) e soprattutto Chiesa, che ha ritrovato gamba e morale dei tempi migliori, ma che stavolta accanto a Kean sembra meno in sintonia rispetto a quando gioca con Vlahovic, qui assente per infortunio. Stupisce semmai, ma saprà lui perché, Allegri rinunci costantemente a Tim Weah, la cui velocità sembrerebbe sposarsi più che bene col gioco di rimessa bianconero".