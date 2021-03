La Juventus lo comprò nel 2019 per 26 milioni di euro, e tra prestiti e riscatto da parte dell'Atalanta, lo cederà probabilmente a titolo definitivo l'anno prossimo per un totale di 20 milioni. Un'operazione ai limiti della minusvalenza, che non sembra possano esserci margini per cambiare. Scrive infatti Calciomercato.com: "La Juve ha provato a capire se ci fossero margini per rivedere l'accordo della scorsa estate, il difensore argentino però resterà a Bergamo". Sui propri passi è difficile tornare, con accordi già firmati e controfirmati.