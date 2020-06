Trattenere Chris Smalling è una delle priorità della Roma per la prossima stagione. Come scrive Il Tempo, sta crescendo in tal senso l'ottimismo negli ultimi tempi. I recenti contatti tra Roma e Manchester United hanno portato a passi in avanti, con i giallorossi che hanno messo sul piatto 3 milioni per un nuovo prestito oneroso, più altri 14 per l'obbligo di riscatto. La chiave di volta per il successo dell'operazione è la volontà dell'inglese di restare nella Capitale.