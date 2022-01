Niente ottavi di finale di Coppa Italia per Moise Kean. L'attaccante classe 2000 non potrà prendere parte alla sfida di martedì sera contro la Sampdoria, dovendo scontare un turno di squalifica per l'espulsione rimediata con l'Everton in Carabao Cup prima del ritorno alla Juve in estate. Al suo posto dovrebbe dunque tornare dal primo minuto Alvaro Morata, che ieri contro l'Udinese è subentrato a partita in corso lasciando spazio dal primo minuto proprio al giovane compagno. Kean sarà poi a disposizione della squadra per l'impegno di campionato di domenica contro il Milan.