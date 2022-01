Niente ottavi di Coppa Italia per Matthijs De Ligt. Come confermato da Massimiliano Allegri alla vigilia del match contro la Sampdoria, il difensore della Juve non potrà essere arruolabile per la partita dovendo scontare un turno di squalifica per il cartellino giallo rimediato durante la finale della scorsa edizione, contro l'Atalanta: essendo diffidato, l'olandese non sarà dunque a disposizione della squadra, che non potrà contare nemmeno sull'infortunato Leonardo Bonucci; "a mezzo servizio" anche Giorgio Chiellini, non fisicamente al meglio, con Daniele Rugani pronto a un'altra maglia da titolare.