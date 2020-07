Normalmente il giorno prima di una partita si attende la conferenza stampa dell'allenatore. Ma oggi, vigilia di Cagliari-Juventus (calcio d'inizio domani alle 21.45) ciò non avverrà. L'allenatore bianconero Maurizio Sarri infatti non parlerà ai giornalisti. Una "pausa" dopo la vittoria dello scudetto, maturata domenica sera contro la Sampdoria, e la successiva conferenza stampa. Uno dei temi principali attorno al tecnico toscano è quello relativo ai suoi meriti in questo ennesimo titolo della Juve, alla sua riconferma per la prossima stagione e al mercato che la società effettuerà per renderla sempre più... sarriana.