Quella che per la Juventus poteva rappresentare un'occasione di mercato a parametro zero è quasi definitivamente sfumata: proposto a più riprese ai bianconeri, Julian Draxler sta per firmare il rinnovo con il Psg. Il centrocampista tedesco era in scadenza di contratto ma prolungherà il suo rapporto con il club parigino fino al 2024. Tutto definitivo, mancano solo le firme sul contratto. Per buona pace della Juve, che ultimamente era stata accostata di nuovo al giocatore.