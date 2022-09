L'indiscrezione arriva dall', e in particolare dalla testata Doble Amarilla. Angele Leandropotrebbero saltare la sfida train programma il 13 novembre dal momento che i giocatori dell'Albiceleste sono intenzionati a chiedere ai propri club di non scendere in campo per l'ultimo match in calendario prima dell'avvio del: l'obiettivo, secondo questa ricostruzione, è quello di evitare infortuni e di fare gruppo in vista della partenza per il Qatar, che potrebbe dunque essere anticipata già prima del weekend dell'11-14 novembre.Gli argentini, secondo Doble Amarilla, non si muoverebbero in autonomia, ma attraverso vie ufficiali: l'eventuale richiesta ai club di appartenenza, infatti, sarebbe fatta pervenire con il supporto dell', la Federazione del Paese, e della, che rappresenta tutto il Sudamerica. Se lo scenario fosse confermato i due giocatori bianconeri, fondamentali per la squadra di Massimiliano, salterebbero dunque il big match contro i biancocelesti di Maurizio Sarri, uno di quelli che potrebbero avere un peso notevole sulle sorti della stagione. Per quanto riguarda gli altri "italiani" in forza alle rivali della Juve, Lautaroe Joaquinnon sarebbero disponibili per la trasferta dell'Inter in casa dell'Atalanta, Giovanninon giocherebbe Napoli-Udinese e PauloRoma-Torino.