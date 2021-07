Un campione ritiratosi da pochissimi anni, Andrea Barzagli, viene continuamente accostato allo staff tecnico della Juventus come possibile volto nuovo: prima è accaduto con Andrea Pirlo, suo ex compagno, e ora con Max Allegri, suo ex allenatore. Tuttavia, come ribadisce oggi Calciomercato.com, ancora l'ex difensore della Juve e della Nazionale non si sente pronto ad affrontare questa avventura, o quantomeno ne predilige altre per adesso.