Non ci sarà l'amichevole con il. Ladunque non organizzerà alcun test contro la squadra blaugrana, inizialmente - ma mai ufficializzata - in programma per il giorno 22 dicembre all'Allianz Stadium. Il club valuterà dunque alternative già in questi giorni: finora è stato confermato soltanto il test con l'Arsenal, a Londra, il giorno 17 dicembre. I bianconeri potrebbero disputare altre due amichevoli prima del ritorno in campo fissato per il 4 gennaio.