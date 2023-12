Non c'erano Kenane Deannell'allenamento aperto di questa mattina della, in vista del big match di venerdì contro il Napoli. Nessun problema fisico per loro, che semplicemente, con tutta probabilità, saranno a disposizione di mister Massimo Brambilla per la sfida di mercoledì tra lae la, valida per il recupero dell'8^ giornata di Serie C. La sensazione, infatti, è che la seconda squadra bianconera abbia bisogno di qualche "rinforzo" per allontanarsi quanto prima dalle zone più calde della classifica.