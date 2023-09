Dopo la positività al, quest'oggi Paulnon si è presentato allaper l'allenamento con la. Nulla che non ci si aspettasse, in realtà, perché essendo sospeso il giocatore non potrà lavorare con la squadra almeno finchè non riceverà l'esito delle controanalisi, che può richiedere entro tre giorni dalla notifica (arrivata ieri pomeriggio) e poi effettuare nei successivi sette.