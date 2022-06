Niente accordo tra Juve e Torino per Rolando Mandragora. Secondo le ultime notizie, i due club non sono riusciti a trovare un'intesa sulle cifre per il riscatto del centrocampista classe 1997 che quindi, se la situazione non si sbloccasse, finirebbe per tornare alla corte della Signora. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, comunque, non ci sono possibilità di una sua permanenza in bianconero, con la dirigenza che dovrebbe per forza di cose cercargli un'altra sistemazione.