Fabionon è passato dal. Il motivo? L'infortunio non preoccupa i bianconeri. Il centrocampista si era infortunato alla caviglia in ritiro con la Nazionale Under 21; subito è stata presa la decisione di farlo rientrare a Torino, dove sarebbe stato visto dallo staff medico bianconero. Al momento si attende il riassorbimento della botta, che comunque non preoccupa. Potrebbe saltare il match con il Bologna ma rientrare con il Maccabi. Un passo alla volta, senza fretta, per un giocatore già determinante nelle dinamiche di Massimiliano Allegri.