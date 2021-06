La Juventus ha tanti talenti in casa propria da far crescere e da monitorare costantemente, per potersi ritrovare dei campioni nel prossimo futuro. Uno di questi è Hans Nicolussi, che purtroppo questa stagione, in prestito al Parma, non ha quasi mai giocato a causa della rottura del crociato. Per la prossima stagione il giovane centrocampista, che ricorda da vicino Marchisio, potrebbe scendere in Serie B, sempre in prestito dalla Juve, per rimettere nelle gambe minutaggio e fiducia. Il club interessato è il Pisa, e forse non è un caso visto che il nuovo direttore sportivo è Claudio Chiellini, che ben conosce i talenti bianconeri. I dubbi della società toscana sono però legati alla condizione fisica di Nicolussi: se in estate recupera completamente dall'infortunio e sta bene, allora l'affare si può portare a termine.