Dopo un lungo percorso e anche tanti infortuni, il centrocampista ha debuttato da titolare con la Juve contro l'Inter, un big match raccontato così a Dazn.- "In realtà l'ho saputo oggi, è stata una sorpresa, mi sono fatto trovare pronto. Ho lavorato parecchio per questi momenti, era importante, l'ho affrontata con le mie caratteristiche. Allegri? Mi ha detto di stare sereno e poi compiti tattici in fase di non possesso di oscurare un po' le punte loro, mentre con la palla di farmi trovare anche se mi oscuravano a loro volta, quindi ho toccato meno palloni del previsto.Barza, tu sei stato un esempio nei fatti più che nelle parole, quando ti allenavi sei stato un esempio ogni giorno. E' stato un privilegio vederti anche nella giornata del ritiro. Tornando alla partita, ho dovuto fare un lavoro un po' più oscuro in non possesso.Adesso abbiamo tanti giocatori d'esperienza, Danilo, Rabiot, ma un po' tutti. Ma l'atteggiamento è giusto per tutti, andando in campo si vede sempre l'atteggiamento giusto.- A livello tattico c'era McKennie che usciva, o scalava Gatti o uscivo io, era una questione di tempi, ma io dovevo schermare più Lautaro che è bravo a cucire il gioco. Nel secondo tempo, invece, siamo andati con un'idea diversa, io mi alzavo su Calhanoglu, ma non ci sono state azioni particolari con pressione con i tempi giusti.Posso ricoprire vari ruoli, play come oggi, mezz'ala o a due, starà all'allenatore deciderlo. A livello tattico c'è sempre da migliorare, oggi non ho avuto modo di calciare che è una delle mie qualità, però spero di averle le prossime partite".