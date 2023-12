L'urlo di Gatti riecheggia ancora nella testa dei tifosi juventini, che hanno potuto assistere ad una delle partite più emozionanti degli ultimi anni, almeno sotto l'aspetto dell'adrenalina e dell'intensità della gara. La Juve la sblocca dopo 12 minuti grazie alla rete di Rabiot, arrivata su un perfetto assist di, con il gol del francese che aveva retto per 91 minuti, fino al gol del momentaneo pareggio di Carboni. Ma facendo un passo indietro, c'è da evidenziare anche l'assist perfetto di Nicolussi per la testa di Rabiot in occasione dell'1-0, arrivato sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto magistralmente., soprattutto ora che ha maggiore spazio a disposizione, vuoi per qualità, vuoi per strette necessità, ma il suo minutaggio è destinato a salire. Il centrocampista sta entrando sempre di più nel vivo degli schemi di Allegri e lo si è visto anche nella sfida di ieri sera, dove ha ricoperto all'altezza la zona di campo assegnatagli, sia in fase di interdizione che in fase di impostazione.- C'è però l'altro lato della medaglia, perchè se fino ad un paio di settimane fa Nicolussi era sulla lista dei partenti, ora questa situazione potrebbe anche capovolgersi,. Qualora riuscisse a diventare indispensabile per Allegri infatti, diventerebbe difficile privarsene e lasciarlo partire altrove, ecco perchè dalle parti della Continassa ci pensano su.