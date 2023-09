Nella sua diretta sul canale Twitch della, Hansha parlato anche di Moise: "È stata una delle emozioni più grandi. Poi Moise che mi abbraccia è bellissimo, fin da piccoli abbiamo vissuto insieme tanti momenti. Non vedo l'ora di giocare insieme a lui, anche se può non sembrare ci troviamo molto bene insieme. Abbiamo avuto esperienze ma ci siamo sempre tenuti in contatto, è un'amicizia che viene dal profondo". Il classe 2000 ha poi svelato un simpatico aneddoto: "Una volta si era dimenticato le scarpe perché pensava fosse una visita medica, eravamo piccoli ma poi ho visto subito che era fortissimo".