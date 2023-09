Protagonista di una diretta sul canale Twitch della, Hansha parlato anche del suo senso di appartenenza al club bianconero. Ecco il suo racconto: "Ho imparato a capire i momenti ma è sempre importante la ricerca del perfezionismo, senza ovviamente esagerare. Il senso di appartenenza è una qualità importantissima, ti fa capire cosa rappresenti quando vai in campo. Sono qui dal 2008, queste cose le ho imparate con il tempo, ho vissuto momenti di svolta come l'inaugurazione dello Stadium, il JCollege. Per noi che siamo qua da tanto tempo è importante fare capire la realtà ai ragazzi nuovi, è importante accompagnare nel percorso i nuovi arrivati".