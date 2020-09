Secondo quanto riportato da Tuttosport, lo Spezia è forte su Hans Nicolussi Caviglia. Il centrocampista, rientrato a Torino dopo l'ottima esperienza con il Perugia, ha diverse richieste in Serie A, dove ormai ha già capito di poter giocare. Tuttavia, Hans ha un desiderio: entrare nel massimo campionato dalla porta principale, quindi con una squadra che gli permetta di giocare tanto e subito. Lo Spezia potrebbe aiutarlo a realizzare tutto ciò, e la trattativa potrebbe sbloccarsi in maniera rapida. La Juve infatti non ha intenzione di cederlo, se non in prestito per continuare a controllare il suo cartellino. Una stagione da protagonista in A potrebbe spalancargli un futuro roseo...