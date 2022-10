Intervenuto ai microfoni di DAZN, il centrocampista di proprietà bianconera Hansha parlato anche dell'allenatore che più lo ha aiutato nel suo percorso di crescita alla. Ecco il suo commento: "Ho preso tanto da tutti, ne ho avuti molti bravi. Forse, però, quello che mi ha lasciato di più è stato Corradodelle giovanili bianconere. Mi ha allenato per cinque anni ed è stato come un secondo papà, mi ha trasmesso tanto a livello umano. Tuttora lo chiamo sempre per avere qualche consiglio, abbiamo un rapporto diretto".