Come racconta Calciomercato.com, è da capire il futuro di Nicolussi Caviglia. Trascinatore del Sudtirol di Bisoli che sta stupendo la B nella prima parte di stagione, il centrocampista classe 2000 è stato ceduto dalla Juventus a gennaio alla Salernitana con la formula del prestito di riscatto (8 milioni di euro) e controriscatto (10 mln). I piemontesi quindi, non hanno chiuso la porta ad un ritorno come ammesso dallo stesso Allegri: “Lui è stato sfortunato, è un ragazzo caratteriale oltre che bravo a giocare a calcio. Sono molto contento, è una dimostrazione del fatto che la Juve ha lavorato bene a livello del settore giovanile. Possibile che magari fra cinque anni questi giocatori facciano parte in pian stabile della Juventus”.