Anche il Bologna e il Frosinone stanno dimostrando interesse per il trasferimento di Miretti. Nel caso del Frosinone, potrebbe anche essere considerata un'opzione per Nicolussi Caviglia, che è un altro giocatore nel mirino della Salernitana. Tuttavia, nel caso di, non è stata esclusa la possibilità che rimanga a disposizione di Allegri, suggerendo che potrebbe restare nella squadra nonostante l'interesse di altre squadre, tra cui la Salernitana. Lo riporta Gazzetta.