1









È da sempre strategia condivisa nella Juventus coltivare giovani promesse, per poi farle crescere altrove fino al salto di qualità definitivo. Uno di questi è Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista in prestito al Perugia, autore di un’ottima stagione attirando tanti club di Serie A. Come riporta La Gazzetta dello Sport, adesso ci sono le due squadre di Genova (Sampdoria e Genoa) interessate al classe 2000, mentre in precedenza ci aveva provato l’Atalanta, offrendo 10 milioni di euro a giugno.