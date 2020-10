Il nuovo Parma di Kyle Krause si sta scatenando in questi ultimi giorni di mercato. Come riporta Sky Sport, il club emiliano sta per chiudere un’altra operazione in entrata, che corrisponde al nome di Hans Nicolussi Caviglia della Juventus. Dopo la splendida annata al Perugia, il centrocampista classe 2000 è rientrato in bianconero, e adesso è pronto a confrontarsi con la massima serie italiana. Accordo raggiunto sulla base di un prestito con diritto di riscatto.