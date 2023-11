DopoHansha parlato anche ai microfoni della Rai.- "Sicuramente possiamo essere più pericolosi. Quando giravamo palla anche loro erano un po' speculativi e hanno stravolto, quando costruivano. Quindi abbiamo cercato di chiudere gli spazi. Tuttavia giocare più in verticale sicuramente aiuterebbe a creare più occasioni, anche perchè Chiesa e Vlahovic magari possono andare più in difficoltà, se devono fare 70-80 metri di campo. Oggi non è stato possibile servirli in verticale, perchè anche l'Inter fa una buona fase difensiva ed è molto cinica quando riparte".- "Sicuramente era una partita importante, secondo me l'ho affrontata con la giusta personalità. Qualsiasi giocatore può migliorare sempre. In settimana lavoriamo sempre per questo. Se mi sento pronto a ricoprire il ruolo di regista nella Juventus? Sicuramente è un ruolo cruciale. Personalmente, posso fare già questo ruolo o la mezzala o anche l'interno di centrocampo a due, posizione che mi piace molto. Lavoro proprio per abituarmi a più posizioni. Essendo un giocatore molto duttile devo migliorare in molte cose, cercando sempre di dare il massimo".