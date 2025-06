CorSport - Nico Gonzalez e Douglas Luiz sono sacrificabili: la Juve fissa il prezzo

In una situazione delicata come quella di, la Juventus non può e non vuole rimanere vittima di alcuno scontro con i suoi giocatori. Il serbo, dopo aver rifiutato nuove proposte di contratto al ribasso, sembra aver comunicato la volontà di restare finché non arriverà l'offerta giusta. La società bianconera, però, sa chee soprattutto non può far ruotare l'intero mercato intorno al serbo.Se da un lato la permanenza - comunque lontana da note liete - di Vlahovic sembra uno scenario davvero possibile, dall'altro la Juve vuole tutelare la propria rosa e, soprattutto, le proprie casse: i movimenti in entrata e in uscita passano dal nodo DV9, perciò il club bianconero studia diverse strategie per far fronte alla questione.

Nico Gonzalez può partire: alla Juve costa 41,5 milioni

Douglas Luiz e le sirene dall'Arabia

E tra queste strategie, non possono che esserci delle cessioni importanti. Secondo il Corriere dello Sport, la Juventus avrebbe individuato ingli indiziati principali per lasciare, con un prezzo già fissato e i primi interessi alla porta.L'arrivo dell'argentino era stato accompagnato da tanti dubbi, confrontati specialmente con l'interrogativo Sancho, che a distanza di un anno si ripresenta nelle idee dei nuovi dirigenti bianconeri. Eppure quell'accoglienza seguirà le note di una stagione negativa,Alla Juventus, infatti, Nico Gonzaleztra prestito, diversi oneri accessori, riscatto obbligatorio e bonus. Proprio per questo i bianconeri, alla luce della scorsa annata e delle gerarchie - al momento non sembra coinvolto nelle idee di Tudor -di euro, come riportato dal Corriere dello Sport.Chi invece sembra sempre più lontano da Torino è Douglas Luiz, che in questo Mondiale per Club ha raccolto fin qui 45 minuti in campo . La sua stagione è stata probabilmente tra le più negative della squadra,, a causa di diversi stop e prestazioni al di sotto di quanto ci si aspettasse.Proprio per questo la Juventus pensa anche a lui come partente, soprattutto per alleggerire le casse: il club bianconeroe ci sarebbero alcuni club dell'Arabia Saudita interessati sia a Douglas Luiz sia a Nico Gonzalez.





