Il difensore della Juve Next Gen, Riccio, ha rialsciato delle dichiarazioni al canale Twitch dei bianconeri, dove ha raccontato anche quello che è stato il suo idolo sin da piccolo.'Da bambino ne avevo tanti. Quello di ora è Bonucci, è un’ispirazione per me. Se dovessi rubargli un segreto direi l'impostazione, è il numero uno'.