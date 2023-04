Il portiere della Virtus Verona, Siaulys, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa al termine della gara vinta contro la Juve Next Gen.'È da un po’ di partite che iniziamo male, reagiamo male alla pressione degli avversari. Anche io sul primo cross non ho dato una grande mano, il primo gol lo abbiamo preso a causa del sole. Era difficile entrare, trovare le misure dopo tante partite che non giocavo. Tutti parlano del rigore poi, ma non guarderei solo quello che è come un bonus. Sono felice di come ho giocato con i piedi, che era la cosa più difficile. Il rigore è andato bene sì, sono felicissimo, ed è anche la mia prima vittoria con la Virtus'.